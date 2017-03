Bei der Vollbremsung eines Busses in Neuss ist am Montag ein Fahrgast leicht verletzt. Grund für Bremsmanöver war ein Fußgänger, der vor dem Bus über die Straße lief.

Der Vorfall ereignete sich gegen 15.30 Uhr. Ein Bus der Stadtwerke Neuss befuhr die Römerstraße in Richtung Gladbacher Straße. Nach dem Stopp an der Haltestelle "Im Tal" fuhr der Bus wieder an.

Kurz darauf war der Fahrer wegen eines Fußgängers, der die Fahrbahn unmittelbar vor dem Bus überquerte, gezwungen eine Vollbremsung durchzuführen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Dadurch stürzte ein 39-jähriger Fahrgast. Der Neusser wurde durch den Sturz leicht verletzt.

Der Fußgänger, der möglicherweise den Unfall nicht bemerkte, entfernte sich vom Unfallort. Er soll circa 50 Jahre alt gewesen sein und war mit einem dunklen Parka mit Kapuze bekleidet, die er über den Kopf gezogen hatte.

Der Fußgänger und Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang oder dem Fußgänger machen können werden gebeten sich bei der Polizei Neuss, Jülicher Landstraße 178, unter der Telefonnummer 02131/3000, zu melden.

(csr)