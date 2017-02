später lesen Neuss Einbruch in Arztpraxis - Polizei sucht dunkelhaarigen Verdächtigen Teilen

Twittern





2017-02-13T12:58+0100 2017-02-13T12:58+0100

Am Sonntagabend ist ein bislang unbekannter Täter in eine Praxis in der Neusser Innenstadt eingebrochen.