Die neu gegründete Facebook-Gruppe "Gold-Nüsser" sorgt für Unmut bei der Schützenlust. Genauer gesagt bei den Verantwortlichen des Zuges "Goldnüsser", der mit dem Netzwerk nichts zu tun habe.

"Wir distanzieren uns ganz klar von dieser Gruppe und möchten nicht in Zusammenhang mit den Verantwortlichen gebracht werden", teilte Christian Tils, Oberleutnant des Schützenlustzuges "Goldnüsser" unserer Redaktion mit.

Der Ursprung der Kritik liegt in der Facebook-Gruppe "Nüssbook - Neusser helfen Neussern". Diese war in der Vergangenheit immer wieder wegen rassistischer Kommentare in die Kritik geraten. Der Staatsschutz hat die Gruppe im Blick, zudem wurde der Themenkomplex bereits an die Staatsanwaltschaft weitergereicht.

Was wird aus Nüssbook?

Die Verantwortlichen hatten jüngst mitgeteilt, "Nüssbook" aufzulösen und daraufhin die Gruppe "Gold-Nüsser" erstellt, bei der die Nutzer, um aufgenommen zu werden, ein Legitimations-Formular ausfüllen müssen, in dem sie Vorname, Familienname, Wohnort und Geburtsdatum angeben.

Nun teilte einer der Administratoren mit, dass "Nüssbook" doch nicht aufgelöst werde. Dabei hatte dieselbe Person jüngst angekündigt, die Gruppe für einen vierstelligen Euro-Betrag verkaufen zu wollen. Die Fortsetzung des mehr als 6700 Mitglieder zählenden Netzwerkes bedeutet jedoch nicht das Aus für die neue Gruppe "Gold-Nüsser". Für diese könne man sich weiterhin anmelden, schrieb ein Verantwortlicher jetzt in einem Post.

Schützen stören sich auch am Gruppen-Logo

Der Schützenlustzug "Goldnüsser", dessen Geburtsstunde nach dem Schützenfest 1974 schlug, fürchtet nun, in Zusammenhang mit den "Nüssbook"-Administratoren gebracht zu werden. "Schließlich haben wir große Transparente, auf denen der Name steht", begründet Oberleutnant Tils. Darüber hinaus gebe es Zugfackeln, auf denen eine Verpackung der Schokolade "Novesia Gold-Nuss" zu sehen sei. Auch in der neuen Facebook-Gruppe wird eine Novesia-Schokoladenverpackung als Titelbild verwendet. Für die Schützen ein weiteres Dorn im Auge: "Auch wenn es sich dabei um eine andere Verpackung handelt", sagt Tils.

