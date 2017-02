Neuss: Feuerwehrleute zwölf Stunden im Dauereinsatz

Vierzehn Einsätze innerhalb von zwölf Stunden hielten die Feuerwehr am Dienstag bis in die späten Abendstunden auf Trab. Das allein ist schon eine Besonderheit. Der Tag bot aber noch mehr überraschende Details.

Erstens konnte zumindest das Gros der Truppe trotz Dauerstress die Mittagspause einhalten, zweitens gab es bei den Einsätzen keine zeitlichen Überlappungen. Besser hätte man es kaum planen können.

Die hauptamtlichen Kräfte des Löschzugs 10 konnten also alle Anforderungen alleine abarbeiten, waren dafür aber auch von kurz nach neun Uhr am Morgen bis 20.50 Uhr am Abend mehr oder weniger ständig auf Achse. Ins Wachbuch trugen sie anschließend sieben Ölunfälle, fünf Brandeinsätze sowie zwei Einsätze in unterschiedlichen Häusern an der Wingender Straße ein, wo hinter verschlossenen Türen hilflose Personen vermutet wurde. Die Wehr musste dazu dem Rettungsdienst gewaltsam die Tür öffnen, erklärt Dirk Diederich vom Führungsstab der Feuerwehr. "Das ist Tagesgeschäft", sagt er.

Angebranntes Essen und Ölspuren

Bei drei von fünf Brandeinsätzen beschränkten sich die Maßnahmen der Feuerwehr auf reine Kontrollen. So war vom Konvent Gasgeruch gemeldet werden, der sich aber durch Messungen nicht bestätigen ließ. "Die Alarmmeldung deckt sich halt nicht immer mit dem Ereignis", erklärt Diederichs dazu. Da gilt auch im Fall eines Brandalarms, der sich am Ende als technischer Defekt an einem Auto herausstellte – das trotzdem tüchtig qualmte. Auch ein automatisch ausgelöster Feuermelder erwies sich am Ende als falscher Alarm. Bei den beiden übrigen Brandereignissen konnte die Wehr, wie es im Einsatzbericht heißt, durch ein schnelles und effektives Eingreifen der Einsatzkräfte Schlimmeres verhindern. Beide Brände – es handelte sich um angebranntes Essen – konnten "in der Entstehungsphase gelöscht und die Wohneinheiten maschinell entraucht werden".

Ölspuren waren in sieben Fällen zu beseitigen: Berghäuschensweg, Willy-Brandt-Ring, Hammer Brücke, Gladbacher und Daimler Straße waren die Einsatzorte. Größeren Aufwand verlangte der Feuerwehr eine Ölspur auf der A57 in Reuschenberg ab. "Eine Beseitigung der Ölspur ohne Sperrung war nicht möglich", hält der Bericht fest. Deshalb – und nur in diesem Fall – wurde nach Verstärkung gerufen.

(nau )