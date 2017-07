später lesen Entschärfung noch heute Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg in Neuss gefunden 2017-07-05T10:34+0200 2017-07-05T11:48+0200

Bei Bauarbeiten an der Neusser Bataverstraße, die an der Stadtgrenze zu Düsseldorf und Meerbusch liegt, ist am Morgen eine Zehn-Zentner-Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Sie muss noch am Mittwoch entschärft werden.