Ein Spezialkommando (SEK) hat am Samstag (22. Januar) in Neuss die Wohnung eines mutmaßlichen Terroristen durchsucht. Bei dem jungen Deutschen soll es sich um einen möglichen Komplizen des Mannes handeln, der einen Tag vorher in Wien verhaftet wurde. Die Aktion soll in diesem Mehrfamilienhaus im Stadtteil Weißenberg erfolgt sein, wie Anwohner berichten.