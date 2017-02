später lesen Neuss Neuss ist bei Projekt zur Klimaerforschung dabei 2017-02-19T17:56+0100 2017-02-20T00:00+0100

Der Klimawandel und seine Folgen machen sich immer mehr in unserem Leben bemerkbar. Auch die Stadt Neuss bleibt von den Auswirkungen wie die Zunahme von Sturmereignissen, Starkregen, Hitzewellen und Dürreperioden nicht verschont. Klimaanpassungsmaßnahmen können dabei die negativen Folgen dieser Ereignisse mindern und den Klimawandel für die in Neuss lebenden und arbeitenden Menschen zumindest erträglicher gestalten. Ein wichtiger Aspekt dabei ist die Zufuhr von kühler, frischer Luft in aufgeheizten, dicht bebauten Stadtteilen.