Die Neusser CDU hat nachgelegt. Noch mehr als in den beiden vorangegangenen Kampagnen mit ihrem Landtagskandidaten Jörg Geerlings will sie "pointiert und inhaltsstark" in den Kampf um das Neusser Landtagsmandat ziehen. Und breiter aufgestellt. Das drücken auch die Plakatmotive aus, die ab heute mit unterschiedlichen Motiven vier große Themenfelder besetzen. "Meine Ziele und Themen im Land versuche ich auf Neuss herunterzubrechen", sagt Geerlings. Dieses Bemühen deckt sich auch mit den Wünschen der Bürger, ist sein Eindruck aus ersten Stadtteilbesuchen. Dort ging es in etwa der Hälfte bei den angesprochenen Themen um lokale Fragen. Auch bei seiner "Zuhör-Tour", die ihn zuletzt ins Johanna-Etienne-Krankenhaus führte, geht es im Kern oft um eine "Übersetzung" von Landesthemen auf die Situation vor Ort. "Ich möchte Landesthemen so mitgestalten, dass Neuss dabei gut wegkommt", sagt Geerlings. Passend dazu hat Geerlings sein Leitmotiv gewählt: "#neussbewegt".

Die Neusser SPD lehnt sich mit ihrer Kampagne zur Landtagswahl an die Linie der Landespartei an, übernimmt diese aber nach Darstellung des Landtagskandidaten Arno Jansen nicht vollständig. So kam – neben dem klaren Hinweis auf den Termin der Landtagswahl – der handschriftliche Schriftzug "Richtig für Neuss" auf die Plakate. Diese Zeile könne man unterschiedliche auffassen, sagt Jansen und bietet drei Lesarten an. Erstens: Der richtige Kandidat. Zweitens: "Der macht das richtig – also mit vollem Einsatz", fügt er hinzu und führt – drittens – an: "Der wird sich auf den Landtag konzentrieren – und zwar richtig." Anderen Jobs werde er parallel nicht nachgehen.

Das klassische Kandidatenplakat (Slogan: Mit Kopf. Mit Herz.) ergänzen bei Landtagskandidaten Jörg Geerlings Themenplakate. So geht es um Sicherheit ("Klare Kante"), "Starke Wirtschaft", "Was Familien wollen" und "Heimat gestalten!". Jedes Thema wird auf den Plakaten schlagwortartig angerissen. So wirbt er beim Themenfeld Heimat um den Zusammenhalt der Gesellschaft und für bezahlbares Wohnen und bei der Wirtschaft um die Stärkung der dualen Berufsausbildung, den Abbau von Bürokratie und Investitionen in (digitale) Infrastruktur. "Bayern macht es vor, NRW kleckert hinterher", sagt Geerlings beim Breitbandausbau. Mit einem Bekenntnis zur Schulvielfalt und einer qualitativen Verbesserung der Betreuung könne Familien auch mehr geholfen werden als mit einer Debatte über Kita-Gebühren, glaubt Geerlings. Unterstützung erhält er von NRW-Spitzenkandidat Armin Laschet. Der kommt im Mai.

Landtagskandidaten Arno Jansen verzichtet auf inhaltliche Aussagen auf den kleineren Plakaten bewusst. Dort seien sie nicht vermittelbar, sagt Jansen, zumal die meisten die Plakate ja auch nur im Vorbeifahren wahrnehmen würden. Anders auf den großformatigen Leinwänden. Auf ihnen verspricht Jansen zum Start der Kampagne: "Ich möchte, dass unser Land weiterhin sozial, stark und gerecht bleibt. Dafür arbeite ich." Ein weiteres Motiv soll seinen zweiten Schwerpunkt neben der Sozialpolitik unterstreichen – nämlich die Familien- und Bildungspolitik.

Dass Plakate wichtig sind, glaubt Jansen unbedingt. Anders sei auch in Zeiten sozialer Netzwerke keine Mobilisierung zu erreichen. Damit diese Werbeträger ins Auge springen, setzt die SPD auf die Hintergrundfarben himmelblau und rosa. "Frühlingsfrische Farben", sagt Jansen. Seine Inhalte aber will er vor allem über Stadtteilzeitungen an den Mann und die Frau bringen. Und bei Hausbesuchen.

Schützenhilfe bekommt der Kandidat von der Landes-SPD, die mit der Spitzenkandidatin Hannelore Kraft und dem Leitmotiv "#NRWir" wirbt. Die Ministerpräsidentin kommt zudem nach Neuss. Termin für ihre Kundgebung im Zeughaus: 24. April.