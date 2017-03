Am Wochenende kam es in Neuss zu mehreren Wohnungseinbrüchen. Die Täter erbeuten unter anderem Schmuck und Bargeld.

In Neuss waren Unbekannte am Sonntag in der Zeit zwischen 13.15 Uhr und 17.15 Uhr, auf der Kieselstraße in Holzheim unterwegs. Sie hebelten an einem Einfamilienhaus die Eingangstür auf und durchsuchten das komplette Haus. Ihre Beute bestand aus Schmuck und Bargeld.

Am Samstagabend zwischen 19.30 Uhr und 22.20 Uhr traf es ein freistehendes Einfamilienhaus in Hoisten an der Straße Am Goldmorgen. Hier nahmen sich die Täter die Terrassentür vor. Schränke und Schubläden wurden nach Wertsachen durchsucht. Gestohlen wurden Bargeld, ein Notebook, zwei Handys und ein iPod.

Am Nordparkweg im Neusser Norden machten sich Wohnungseinbrecher an zwei Reihenhäuser zu schaffen. In einem Fall hebelten sie die Terrassentür, im Anderen ein Fenster auf. Die Tatzeit lag zwischen 17.30 Uhr und Mitternacht. Die Beute der Unbekannten bestand aus Bargeld und diversen Schmuckstücken.

Zeugen, die Hinweise geben können, mögen sich bitte unter 02131-3000 beim zuständigen Kriminalkommissariat melden.

(csr)