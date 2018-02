Schnitzeljagd per SMS: Das Spiel „Planlos in Neuss“ entführt ins Jahr 1474, als die Stadt belagert wurde. Unser Autor Christian Kandzorra testete die Rätseltour im Selbstversuch – und verzweifelte an so mancher Frage. Weiter brachten ihn einige Hinweise.

