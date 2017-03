Neuss: Randale und Vandalismus in der Nacht zum Sonntag

In Neuss ist es in der Nacht zum Sonntag zu mehreren Polizeieinsätzen gekommen. Gegen 1.40 Uhr stritten sich auf der Klarissenstraße zwei Gruppen. Als die Beamten schlichten wollten, solidarisierten sie sich gegen die Polizei.

Ein Randalierer versuchte, einen Diensthundeführer anzugreifen, blieb trotz mehrfacher Aufforderung nicht stehen. Der Hund wehrte den Angriff durch einen Biss in den Arm ab.

Zudem ließ Lärm die Anwohner der Straße Am Hummelbach in Neuss-Hoisten in der Nacht zum Sonntag gegen 2.40 Uhr hochschrecken: Zwei Männer traten an geparkten Autos die Außenspiegel ab. Die alarmierte Polizei stellte acht beschädigte Autos fest. Die Täter waren laut Zeugen Richtung An der Laage geflüchtet. Die Fahndung verlief bisher ergebnislos.

(felt)