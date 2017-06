Die Sportschau hat ihre Karte zum Streckenverlauf der Tour de France nachgebessert und Neuss hinzugefügt.

Die Quirinus-Stadt - mit rund 160.000 Einwohnern neben Düsseldorf, Mönchengladbach und Aachen die größte Durchfahrtsstation auf dem Weg der zweiten Etappe, die nach Lüttich in Belgien führt - hatte dort zunächst gefehlt, was zu Verärgerung im Neusser Rathaus führte. Titz, Jülich und Düsseldorf-Grafenberg hingegen waren aufgeführt. Michael Kloppenburg, Leiter des städtischen Presseamts, hatte sich daher schriftlich an die Sportschau gewandt und auf die Bedeutung des Radsportereignisses für die Quirinus-Stadt hingewiesen. Inzwischen hat die Sportschau reagiert und Neuss in ihre Tour-de-France-Karte aufgenommen.

Zum Tour-Wochenende werden in der Region Hunderttausende Radsport-Fans erwartet. Eine genaue Zahl wird im Neusser Rathaus zwar nicht genannt. Aber durch die Lage direkt vor den Toren Düsseldorfs könnte die Stadt davon profitieren, dass es in der Landeshauptstadt möglicherweise besonders voll wird. Düsseldorfs Oberbürgermeister Thomas Geisel rechnet mit bis zu 700.000 Besuchern. Die erste Etappe wird am Samstag, 1. Juli, durch Düsseldorf führen. Auf der zweiten Etappe geht es dann am Sonntag, 2. Juli, von Düsseldorf nach Lüttich - und dabei unter anderem durch Neuss. Erwartet werden vor allem zahlreiche Tagestouristen aus den Niederlanden sowie dem Ruhrgebiet.

Für Autofahrer und andere Verkehrsteilnehmer bedeutet die Tour de France am Sonntag jedoch weitreichende Einschränkungen. Da auf der Etappe von Düsseldorf nach Lüttich auch einige Autobahn-Anschlussstellen liegen, werden diese gesperrt. Betroffen sind unter anderem die A52-Anschlussstelle Büderich und die A57-Anschlussstelle Büttgen. Wie der Landesbetrieb Straßen.NRW mitteilt, werden die Sperrungen morgens zwischen 5 und 8 Uhr eingerichtet und bis etwa 17 Uhr dauern. Umleitungen werden nicht angeboten.

