Ein Neunjähriger kämpft noch einem Stromschlag auf dem Neusser Güterbahnhof noch immer um sein Leben. Auch sein siebenjähriger Begleiter konnte noch nicht vernommen werden. Die Polizei warnt, denn spielende Kinder in Bahngleisen sind längst keine Seltenheit. Von Oliver Burwig

Der Neunjährige, der beim Spielen am Güterbahnhof auf einer Oberleitung zu nahe kam und dadurch einen Stromschlag und schwere Brandverletzungen erlitt, befand sich am Montag noch immer in akuter Lebensgefahr.

Polizeiangaben zufolge, war er gemeinsam mit einem siebenjährigen Freund auf einen sogenannten Kesselwaggon geklettert, der zum Transport von Flüssigkeiten oder Gasen verwendet wird. Nach Angaben der Bundespolizei sei von dem Behälter keine Explosions- oder Brandgefahr ausgegangen.

Der verletzte Junge wird noch immer in einer Spezialklinik behandelt. Weder er noch sein Begleiter, der bei dem Unfall vom Waggon gefallen war und wegen eines Schocks behandelt wurde, konnten bislang zum Unfall befragt werden.

Zeuge beobachtete den Unfall

Ein Zeuge hatte von der Brücke über den Güterbahnhof (verlängerte Fesserstraße) beobachtet, wie der nach dem Stromschlag brennende Junge von einem Zug auf Gleis 103 fiel. "Wäre der Waggon mit entzündlichem Material beladen gewesen, hätte er noch eine weitere Gefahr dargestellt", sagt Bundespolizeisprecherin Dajana Burmann.

Der Lichtbogen, der sich zwischen der Starkstrom-Oberleitung und dem Jungen gebildet hatte, habe zu einem 15.000 Volt starken Stromschlag geführt. Für einen solchen Unfall reiche es schon aus, sich der Leitung auf weniger als anderthalb Meter zu nähern, erklärt Burmann. Zudem gehe nicht nur von der Stromleitung selbst, sondern auch von deren Tragarm und den Isolatoren die Gefahr eines Lichtbogens aus.

Polizei warnt vor dem Betreten der Gleise

Die Kinder hatten sich verbotenerweise auf dem Betriebsgelände des Güterbahnhofs aufgehalten. Schilder, die vor dem Risiko eines Stromschlags an den Leitungen warnen, gebe es nicht an jedem Mast, allerdings befände sich an jedem Waggon ein Hinweis, der vor dem Erklettern warnt. Das Betreten von Bahnschienen sei in jedem Fall verboten – nicht nur wegen der Stromleitungen.

"Es fahren auch am Güterbahnhof Züge, deren Bremsweg generell leicht zu unterschätzen ist", sagt Burmann. Des Öfteren entdeckten Streifenpolizisten spielende Kinder auf dem Güterbahnhof, an einen solch tragischen Fall könne sie sich aber nicht erinnern.

Unterdessen ist auch der Gesundheitszustand eines 15-Jährigen, der auf einem Bahngelände in Dortmund am frühen Samstagmorgen einen Stromschlag erlitt, sei unverändert ernst, sagten Polizeisprecher am Montag. Der Junge war mit etwa zehn Jugendlichen auf einem Brachgelände unterwegs und kletterte einen Stromleitungsmast hoch. Dort wurde er von einem Lichtbogen getroffen und stürzte ab.

Die Polizei warnte davor, Hochspannungsleitungen zu nahe zu kommen. Schon ab 1,50 Meter Entfernung könne Strom überspringen.

Mit Material von dpa.