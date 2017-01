später lesen Neuss Neuss sucht 1100 Ehrenamtler für die Landtagswahl Teilen

Für die Wahl der Landtagsabgeordneten am Sonntag, 14. Mai, sucht die Stadt Neuss noch Wahlhelfer. Das teilte die Verwaltung gestern mit. Rund 1100 Ehrenamtler werden für die Besetzung der insgesamt 91 Wahllokale, der 29 Briefwahllokale und auch als Ersatzkräfte benötigt. Wahlhelfer kann jedoch nur sein, wer am Wahltag mindestens 18 Jahre alt ist. Er muss zudem die deutsche Staatsangehörigkeit besitzen und mindestens seit 16 Tagen vor dem Wahltag den Hauptwohnsitz in Nordrhein-Westfalen haben.