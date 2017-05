später lesen Quirinus-Gymnasium in Neuss Abifeier nach üblem Streich vor der Absage FOTO: Woitschützke, Andreas FOTO: Woitschützke, Andreas 2017-05-08T14:26+0200 2017-05-08T14:07+0200

Mehrere sexuelle Darstellungen, die Lehrer gezielt diffamieren, sorgen für Ärger am Quirinus-Gymnasium in Neuss. Die Abifeier am 30. Juni könnte abgesagt werden, drei Lehrer haben ihr Mitwirken am Abi-Gottesdienst bereits abgesagt. Von Simon Janssen