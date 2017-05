Drei Personen sind am Mittwoch bei einem Verkehrsunfall auf der Rheydter Straße verletzt worden. Dort war ein Krankenwagen auf einen VW Tiguan aufgefahren. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Unfall in Höhe der Autobahnauffahrt zur A 57.

Dort hielt der Fahrer des VW Tiguan (73) an einer roten Ampel. Der Mann wollte in Richtung Büttgen weiterfahren. In diese Richtung war auch der Krankenwagen unterwegs, der einen Patienten an Bord hatte.

Trotz versuchten Bremsmanövers gelang es dem Fahrer des Rettungswagens nicht, rechtzeitig anzuhalten. Er fuhr auf den wartenden VW auf. Die Besatzung des Krankenwagens wurde bei dem Zusammenstoß verletzt, ebenso der Fahrer des Tiguan. Der Patient im Krankenwagen wurde nicht weiter verletzt. Er wurde durch einen anderen Rettungswagen weitertransportiert.

Die drei verletzten Insassen der Fahrzeuge wurden in nahegelegene Krankenhäuser gebracht. "Allen Betroffenen geht es jedoch den Umständen entsprechend gut", sagte Marc Zellerhoff, Ärztlicher Leiter des Rettungsdienstes im Rhein-Kreis Neuss, gestern auf Anfrage unserer Redaktion. Der Krankenwagen war allerdings nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Zellerhoff betont, dass die Fahrer im Rettungsdienst regelmäßig an Fahrsicherheitstrainings teilnehmen und entsprechend geschult werden. Dabei werden insbesondere Situationen trainiert, wie sie bei Einsatzfahrten vorkommen. "Wir legen dabei größtmögliche Sorgfalt an den Tag", betont Zellerhoff. Insgesamt gebe es im Rhein-Kreis pro Jahr knapp unter 70.000 Einsätze mit Kranken-, Rettungs- oder Notarztwagen. Unfälle bei Einsätzen seien selten.

(abu)