Müllabfuhr in der Kar- und in der Osterwoche

Aufgrund der Osterfeiertage verschiebt sich die Abfuhr der Restmüll- und Biotonnen. Die Abfall- und Wertstofflogistik Neuss GmbH (AWL) weist darauf hin, dass sich die Leerung der Restmüll- und Biotonnen in der Karwoche sowie in der Osterwoche verschiebt.

In der Karwoche (26. bis 30. März) verschiebt sich die Abfuhr wegen des Karfreitags um jeweils einen Tag nach vorne. Leerungen, die auf Karfreitag, 30. März, fallen, finden zum Beispiel bereits am Donnerstag, 29. März, statt. In der Osterwoche (2. bis 7. April) verschiebt sich die Abfuhr der Tonnen wegen des Ostermontages um jeweils einen Tag nach hinten. Weitere Infos gibt es unter www.awl-neuss.de.

Quelle: NGZ