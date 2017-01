In einer Wohnung am Berliner Platz hat die Polizei in der vergangenen Woche mehr als zehn gestohlene Fahrräder entdeckt. Die Eigentümer werden nun gesucht.



