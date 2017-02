später lesen Neuss Zwei Verdächtige nach Discounter-Einbruch festgenommen Teilen

2017-02-13

In der Nacht zu Montag haben drei Personen versucht, in einen Supermarkt an der Römerstraße einzubrechen. Der Versuch misslang, zwei von ihnen wurden festgenommen.