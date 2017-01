später lesen Neuss Neusser Anwalt kandidiert als Linker für den Bundestag FOTO: woi FOTO: woi Teilen

Twittern





2017-01-15T19:02+0100 2017-01-16T00:00+0100

Sarah Wagenknecht, Frontfrau der Linkspartei im Bundestag, besucht am Freitag die Genossen in Neuss. Es ist kein Wahlkampftermin geplant, sondern ein Dankeschön-Fototermin, erklärte Kreissprecher Heiner Bäther am Rande der Mitgliederversammlung in der Neusser Parteizentrale. Gleichwohl hätte der Neusser Stadtverordnete und Ortsvereins-Vorsitzende Roland Sperling für ein solches Dankeschön-Foto sicher Verwendung im Wahlkampf. Denn die Mitglieder nominierten den fast 56-Jährigen - wie schon 2005 - für die Bundestagswahl als Direktkandidaten im Wahlkreis Neuss, Grevenbroich, Dormagen und Rommerskirchen. Und das mit neun von neun möglichen Stimmen.

Christoph Kleinau Autor anschreiben Kontaktieren Sie den Autor Ihr Name Ihre E-Mail-Adresse Ihre Nachricht Spam-Schutz: Bitte ziehen Sie die richtige Form in das rechte Feld. Verschicken Christoph Kleinau (-nau) ist Redakteur bei der Neuß-Grevenbroicher Zeitung. zum Autorenprofil schließen