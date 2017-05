Neuss: Neusser FDP holt ihr bestes Wahlergebnis

Spam-Schutz: Bitte ziehen Sie die richtige Form in das rechte Feld.

Für die Grünen "rächte" sich nicht, dass sie sich als Ortsverband nicht mehr hinter Hans-Christian Markert (2012: 7,5 Prozent der Erststimmen) stellen wollten, sondern auf ihren Vorsitzenden Uwe Welsink setzten. Dessen Erststimmenergebnis sei auch nicht schlechter als das von Markert, der im Wahlkreis Dormagen, Grevenbroich, Rommerskirchen antrat, sagt die Parteivorsitzende Susanne Benary-Höck. Welsink allerdings hätte sich ein anderes Geschenk zu seinem 58. Geburtstag gewünscht, gibt er zu, denn bei den Erst- wie auch den Zweitstimmen blieben die Neusser Grünen noch hinter dem Ergebnis der Grünen auf Landesebene zurück. Viel mehr Sorgen mache ihr aber das Ergebnis der Alternative für Deutschland (AfD), die in Neuss bei den Zweitstimmen auf über sieben Prozent kamen, sagte Benary-Höck: "Es kommt die Zeit, da müssen wir wieder Demos gegen Rechts organisieren", sagte sie.

Die Piraten, die 2012 aus dem Stand 8,4 Prozent der Zweitstimmen in Neuss erringen konnten, sind in Neuss nur noch eine politische Randnotiz - und verschwanden gestern in der Wahltabelle schon unter "Sonstige".

Der Marginalisierung entkommen ist nach Ansicht von Kirsten Eickler die Partei "Die Linke". Etwas mehr als vier Prozent der Zweitstimmen in Neuss bedeuteten gegenüber dem Ergebnis von 2012 mit glatt zwei Prozent eine Verdoppelung. "Das zeigt", interpretierte sie vielleicht etwas gönnerhaft das eigene Ergebnis, "dass linke Inhalte bei den Wählern ankommen".

Quelle: NGZ