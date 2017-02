später lesen Neuss Neusser Initiative kritisiert "Anti-Inklusions-Polemik" Teilen

Zahlreiche Elternvereine für inklusive Bildung in Nordrhein-Westfalen haben sich mit einem Offenen Brief an NRW-CDU-Chef Armin Armin Laschet und den FDP-Parteivorsitzenden Christian Lindner gewandt. In dem Schreiben werden die Politiker für ihre angebliche "Anti-Inklusions-Polemik" kritisiert. Auch die Neusser "Initiative gemeinsam leben & lernen" (igll) hat sich an dem Offenen Brief an die Spitzenkandidaten für die Landtagswahl in NRW beteiligt.