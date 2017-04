später lesen Neuss Neusser leisten Akut-Hilfe in Burundi 2017-04-12T19:17+0200 2017-04-13T00:00+0200

Die Aktionspartnerschaft "Neuss hilft Burundi" ruft angesichts der akuten Hungersnot in Burundi zu Spenden auf. Schon im dritten Jahr in Folge sind die Regenzeiten ausgeblieben, neben der anhaltenden Dürre verhindern Krieg und Gewalt, dass in Burundi Ernten eingefahren werden können. "Für die Menschen vor Ort ist die Situation bereits jetzt dramatisch", teilt die Aktionspartnerschaft "Neuss hilft Burundi" mit. In ihr engagieren sich die Neusser Augustinerinnen, das Burundi-Komitee, die Stiftung Cor Unum und die St.