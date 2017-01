später lesen Neuss Neusser Pirat setzt sich mit Anliegen für Freifunk durch Teilen

Freifunkvereine sollen ihre Gemeinnützigkeit durch die Finanzämter anerkannt bekommen. Das teilt der Neusser Landtagsabgeordnete Lukas Lamla mit. Er hat sich seiner Initiative für Freifunkvereine im NRW-Landtag eingesetzt. Den geplanten Schritt in die Gemeinnützigkeit der Freifunk-Vereine bewertet Lamla als Erfolg. Zuvor hätten die jeweiligen Finanzämter oft sehr unterschiedlich und häufig gegen die Freifunkvereine entschieden. "Oft aus Unkenntnis, da man nicht wusste was dieses Freifunk überhaupt ist", erklärt Lukas Lamla in einer Mitteilung.