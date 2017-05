Neuss: Neusser Polizeichef geht in Pension

Heinz-Walter Tieves war seit 2009 Leiter der Wache an der Jülicher Landstraße.

Das Beste gab es zum Schluss: Letzte Station in der langen Polizeikarriere von Heinz-Walter Tieves war die Wache in seiner Heimatstadt Neuss, die der Erste Polizeihauptkommissar acht Jahre leiten durfte. Eine schöne Zeit, die jetzt vorbei ist. Heute verabschiedet sich der noch 61-Jährige in den Urlaub. Und wenn er zurückkommt, ist er Pensionär.

Wie sich das anfühlt, konnte Tieves in den vergangenen Wochen schon einmal ausprobieren. Dank Resturlaub und Überstunden ist er schon einige Zeit von der Pflicht befreit, morgens zur Dienststelle an der Jülicher Landstraße zu fahren. "Das fällt schwer nach 46 Jahren", sagt Tieves, zumal mit Ulrich Hüwel ein Nachfolger nicht nur benannt, sondern auch schon im Amt ist.

Tieves wurde am 1. Juni 1955 in Grimlinghausen geboren und lebt noch heute dort. Er ging zur Polizei, war Wachdienstführer, Dienstgruppenleiter des Einsatztrupps in Neuss, bevor ihm 1997 die Leitung der Wache in Grevenbroich angetragen wurde. Da war er gerade aus Brandenbrug zurück, wohin man ihn im Rahmen der "Aufbauhilfe Ost" ausgeliehen hatte. Von 2003 bis 2006 leitete Tieves das Kommissariat Vorbeugung, bevor er 2006 noch einmal für drei Jahre nach Grevenbroich wechselte. Sein eigentliches Ziel, das er auch in 25 Jahren Schichtdienst nie aus den Augen verloren hatte, erreichte er im Frühjahr 2009: die Wache in Neuss.

Dafür musste er auch Opfer bringen. Bei den Scheibenschützen in Grimlinghausen konnte er zwar weiter mitmarschieren, doch im Neusser Grenadierzug "Mer fenge net heem", den Tieves über Jahre als Oberleutnant angeführt hatte, musste er in den Passivenstatus wechseln. Das Schützenfest in Neuss besuchte Tieves zwar weiter in Uniform - aber dienstlich, als Polizist. Das wird sich in diesem Sommer ändern.

(-nau)