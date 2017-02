Neuss: Neusser schaffen Studenten-Apartments

Am Campus der Technischen Hochschule Wildau (Brandenburg) investiert die in Neuss ansässige Pheroh Holding GmbH in den Bau von rund 260 Apartments für Studenten. Das Projekt soll im Herbst kommenden Jahres fertig sein. Von Andreas Buchbauer

Das Ambiente ist schon mal außergewöhnlich. Wer Phillip Eissing (34) und Robert Hiotoglou (42), die beiden Gründer der Pheroh Holding GmbH, am Unternehmenssitz in Neuss besucht, betritt ein kleines Idyll. In Schloss Reuschenberg hat das Unternehmen seinen Sitz, malerisch in Erft-Nähe gelegen, umgeben von Grün und nicht weit vom Neusser Kinderbauernhof entfernt, der Natur zum Erlebnis macht. In der Kunstszene ist Schloss Reuschenberg längst für seine Ausstellungen bekannt, die Kunstinitiative "Wurzeln und Flügel" ist dort zu Hause, Schloss Reuschenberg vereint Natur und Kultur - und versprüht eine ruhige und unaufgeregte Atmosphäre. "Das Gegenteil vom Hochhaus im Bankenviertel von Frankfurt", sagt Hiotoglou. Vor allem aber: Dieser Ort, der fernab der Hektik des Alltags liegt, ist auch ein Sinnbild für die Philosophie des noch jungen Unternehmens.

Vor rund sieben Jahren lernten sich Robert Hiotoglou und Phillip Eissing bei einer Veranstaltung des Wirtschaftsverbands BJU (Die jungen Unternehmer) kennen. Schnell merkten beide, dass es da einen Draht zwischen ihnen gibt - und gemeinsame Ideen. Also riefen Eissing, der in Meerbusch aufwuchs, und der gebürtige Düsseldorfer Hiotoglou, der lange Zeit in Kaarst lebte, die Pheroh Holding GmbH aus der Taufe. Das Unternehmen vertritt die Interessen von vermögenden Privatinvestoren sowie Family Offices. Hauptkunden waren zunächst Mitglieder aus dem "Family & Friends"-Bereich der beiden Gesellschafter, inzwischen öffnet sich das bundesweit aktive Unternehmen für weitere private Investoren. Die Philosophie: in interessante, erfolgversprechende Produkte investieren. In den Fokus rücken besondere Immobilien. "Sie sind aufgrund der Markt- und Zinslage natürlich interessant", sagt Eissing. Aber es geht vor allem darum, Nischen zu finden, für die es Bedarf gibt. Eine solche Nische haben die beiden Pheroh-Gesellschafter in Wildau (Brandenburg) gefunden.

Die kleine Stadt liegt am südöstlichen Stadtrand von Berlin, nicht weit vom neuen Flughafen Berlin-Brandenburg entfernt. Vor allem aber: Dort liegt die Technische Hochschule (TH) Wildau mit den Fachbereichen Wirtschaft, Informatik und Recht sowie Ingenieur- und Naturwissenschaften. Mehr als 4000 Studierende sind an der TH eingeschrieben - und die brauchen adäquaten Wohnraum. Rechnerisch ist dort nur für jeden 13. angehenden Akademiker ein Zimmer in staatlichen Wohnheimen verfügbar. Zudem gibt es kaum passende Mietwohnungen beziehungsweise Angebote für Wohngemeinschaften. Der Bedarf ist also da. Die Pheroh Holding GmbH investiert daher mit dem Immobilienunternehmen pantera AG, dessen Hauptsitz in Köln ist, und einem weiteren Partner und schafft 260 Apartment für Studierende. Die Fertigstellung der voll möblierten, im Schnitt 20 Quadratmeter großen Zimmer ist für das kommende Jahr geplant.

Vom langfristigen Erfolg sind Eissing und Hiotoglou überzeugt. Weitere Projekte sind bereits im Blick. Das Wort "Provision" hören die beiden allerdings nur ungern. "Bei uns ist das eigentlich ein Non-Word", sagt Eissing. "Es ist an sich nichts Schlechtes, aber der Markt hat nichts Gutes daraus gemacht", betont Hiotoglou. Ihre Philosophie: Verdient wird nicht bei der Investition, sondern bei der Desinvestition - also wenn sich das Invest auszahlt. Das Ziel: gemeinsam mit den Partnern Erfolg haben. Dazu bedarf es nicht nur einer genauen Markt- und Bedarfsanalyse, sondern auch Ruhe und Unaufgeregtheit. Deshalb passt Schloss Reuschenberg als Firmensitz ja so gut.

Quelle: NGZ