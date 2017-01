Die Neusser "Sitzung ohne Namen" feierte ihr närrisches Jubiläum am Dienstagabend mit großen Gefühlen - "Dat es Heimat", sang Urgestein Karl-Heinz Brand. Für den Sänger der "Räuber" war es das letzte Mal.

Er ist auf Abschiedstournee. Nach 40 Jahren auf den rheinischen Narrenbühnen macht Karl-Heinz Brand (65) mit der laufenden Session Schluss. Wenn der aus Holzheim stammende (Ober-)"Räuber" da mit seiner Kultband zum "Heimspiel" im Zeughaus seine Hymne "Dat es Heimat" anstimmt, werden Emotionen frei. 512 kostümierte Jecken im ausverkauften "Neusser Gürzenich" stehen, schunkeln und sind textsicher bis zur letzten Strophe.

Was alle im Saal wissen, spricht Sitzungspräsident Stefan Kleinehr aus: Für den Musiker ist es die letzte "Sitzung ohne Namen". Was bleibt? Ein Dank, eine Flasche Champagner und ein letztes Mal das hautnahe Bad in der Menge: Die Band ist längst enteilt, da schüttelt "Kalla" noch Hände, posiert für ein Handyfoto. Große Momente.

"Räuber"-Auftritt war Höhepunkt der Sitzung

Der "Räuber"-Auftritt war ein Höhepunkt der "Sitzung ohne Namen", die mit ihrer 11. Auflage ein närrisches Jubiläum feierte und dabei in (fast) fünf Stunden nicht eine Minute Langeweile produzierte. Grandioses Programm ohne Schwachstelle, mitreißende Stimmung, ausgelassenes Publikum. Der gastgebenden Volksbank Düsseldorf Neuss gelang ihr Meisterstück. Verdient, dass Jakob Beyen, Präsident des Neusser Karnevalsausschusses, mit Christian Feldbinder (Volksbank) und Stefan Kleinehr (Sitzungspräsident mit einem kurzen Draht zu den Künstlern) die beiden Männer auszeichnete, die hinter und vor den Kulissen seit 2007 umsichtig Regie führen.

Lohn der Last: Auch die 12. Auflage der "Sitzung ohne Namen" wird ausverkauft sein. Bereits gestern Vormittag waren alle Karten für den 23. Januar 2018 vergriffen. Selbst nach Mitternacht zeigten sich im feierwilligen Auditorium weder Lücken noch Müdigkeit – beim Finale wurden die "Rabaue" um den Rommerskirchener Tastenmann Peter "Funny" van den Brock gefeiert. Aus hunderten Kehlen schallten die Gassenauer vom "Insellied" über "Ich habe gute Laune" bis hin zu Vicky Leandros' "Ich liebe das Leben".

Klare Kante gegen Rechtspopulismus

Sänger Alex Barth war niemals allein; wenn er inne hielt, sang der 500-köpfige Neusser Zeughaus-Chor einfach weiter... Die "Rabaue" haben geschafft, was den "Räubern" noch bevorsteht: der Wechsel des Frontmanns. Peter Kempermann, Gründungsmitglied aus Kapellen, ist nicht mehr dabei. Aus einem starken Redner-Quartett – Guido Cantz, Bernd Stelter, Klaus (Rupprecht) & Willi, Martin Schoeps – ragte Stelter heraus: witzig, musikalisch und politisch bissig mit klarer Kante gegen Rechtspopulisten riss er den Saal zu Beifallsstürmen hin.

Das Tanzcorps Fidele Sandhasen – der Name Fliegende Sandhasen wäre treffender gewählt – bot Artistik mit Schwung, die Bands "Kuhl un de Gäng" und "Klüngelköpp" machten Party, während die prominente Prinzengarde der Stadt Köln die sehens- und hörenswerte Kulisse für den Auftritt der Prinzenpaare Dieter III. & Novesia Anita I. (Neuss) sowie Christian & Venetia Alina (Düsseldorf) waren.