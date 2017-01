später lesen Neuss Neusser Wirtschaftsprofessor rechnet mit hartem Brexit Teilen

2017-01-20

Der Neusser Wirtschaftsprofessor Paul Welfens, der an der Universität Wuppertal lehrt, erwartet im Verlauf dieses Jahres eine weitere Pfund-Abwertung. Das erklärt er in einer Mitteilung, in der sich der Ökonom mit der Brexit-Rede von Theresa May befasst. Bis Ende 2017 könnte das britische Pfund demnach 20 bis 25 Prozent unter dem Wechselkurs vor dem Referendum liegen. "Im Ergebnis werden britische Importe teuer, was bei drei bis vier Prozent Inflation einen Brexit-bedingten Realeinkommensverlust von etwa ein bis zwei Prozent für Arbeitnehmer bedeuten dürfte", erklärt Welfens. In mittlerer Schätzvariante seien langfristig sogar zehn Prozent Einkommensverlust zu erwarten.