Neuss: Neusserin empört über Müll am Nordkanal

Mariele Ohmen sammelt regelmäßig störenden Unrat am Nordkanal und an der Obererft und entsorgt ihn.Mehr Mülleimer würden nicht helfen. Man müsse langfristig was in den Köpfen der Menschen verändern. Von Tobias Schlemper

Wenn Mariele Ohmen mit ihren Hunden spazieren geht, kann sie es manchmal einfach nicht mehr mit ansehen. Überall auf dem Bürgersteig und in den Grünflächen an der Nordkanalallee liegen Pappbecher, Zigarettenschachteln und anderer Unrat. Dann geht sie mit Greifzange, Beuteln und gelegentlich auch Gummihandschuhen ausgestattet los und sammelt den Müll auf. Dabei findet sie an den Böschungen zum Nordkanal und zur Obererft zahlreiche Papiertaschentücher, leere Getränkedosen oder Schnapsflaschen. Besonders Glasscherben sammelt die besorgte Hundehalterin aus Angst um ihre Tiere auf. Dann schäme sie sich für ihre Heimatstadt und die sonst so schöne Nordkanalallee, sagt Ohmen. Wenn sie Passanten, die sie dabei beobachtet hat, wie sie ihren Müll achtlos auf die Straße werfen, darauf anspreche, bekomme sie häufig nur dumme Sprüche oder fadenscheinige Ausreden zu hören. "Ich frage mich , was sich die Leute dabei denken", sagt sie.

Bei einer Runde über die Nordkanalallee, die Selikumer Straße und die Pomona habe sie einmal innerhalb von einer Stunde 48 leere Zigarettenschachteln und zwei Beutel voll mit Papiertaschentüchern gesammelt. Sogar volle Müllbeutel mit Windeln habe sie auf den Grünflächen bereits gefunden. Selbst Sperrmüll habe sie schon aus dem Gebüsch gezogen und bei der nächsten Abholung mit an die Straße gestellt. Einige Male habe sie auch Briefe und Rechnungen gefunden. Mit den darauf gefundenen Anschriften habe sie versucht, die Leute zu finden, die ihre Post dort entsorgen. Nicht um sie anzuschwärzen, sondern nur um sie nach dem Warum zu fragen, sagt sie. Allerdings sei sie dabei bisher erfolglos geblieben.

Mehrmals habe sie bereits bei der Abfall- und Wertstofflogistik (AWL) oder beim Garten- und Friedhofsamt der Stadt wegen des Mülls angerufen. Doch wenn der Müll dann entfernt worden ist, sehe es nach wenigen Tagen wieder so schlimm aus wie vorher, sagt sie.

Von Bürgermeister Reiner Breuer und dessen Vorgänger Herbert Napp sei sie enttäuscht. Deren Versprechen einer sauberen Stadt hätten sie aus ihrer Sicht nicht erfüllt. Auch Saubertage, an denen Freiwillige den Müll in den Straßen entfernen oder Investitionen in mehr Abfalleimer und mehr Personal würden nur kurzfristig helfen. "Man muss langfristig was in den Köpfen der Menschen verändern", fordert sie.

Für die Reinigung der Gehwege sind die jeweiligen Anwohner zuständig. Darauf weist Tobias Spange von der Pressestelle der Stadt Neuss hin. Bei vorsätzlicher Verschmutzung können Bußgelder bis zu 500 Euro fällig werden. Grünflächen würden in regelmäßigen Intervallen, abhängig von Lage und Größe, von der AWL gesäubert.

Bürger, die Missstände im Stadtgebiet bemerken, können diese über den Mängelmelder der Stadt bei der Verwaltung melden. Dabei geht es insbesondere um Müllablagerungen sowie Fragen der Straßen- und Wegereinigung, die ein häufiges Ärgernis sind. Der Mängelmelder findet sich auf der städtischen Internetseite unter www.neuss.de

Quelle: NGZ