Neuss: Neusserin im Fernsehlotterie-Film

Der Entertainer und Schauspieler Dieter Hallervorden wird am Sonntag vor der Lindenstraße und noch einmal vor der Tagesschau die Gewinnzahlen der Fernsehlotterie bekanntgeben. Der Schirmherr des Bundesverbandes Kinderhospiz muss sich den Sendeplatz allerdings teilen - mit Cordula Baumann von der Neusser "Initiative Schmetterling". Sie darf in einem Filmeinspieler als Frau der ersten Stunde das Sorgentelefon "Oskar" des Bundesverbandes vorstellen, das mit 100.000 Euro aus dem Topf der Fernsehlotterie überhaupt erst ermöglicht wurde.

Was "Oskar" kann, wird am Beispiel einer Familie aus Neuss gezeigt, in der ein schwerst-krankes Kind lebt und die von dem 2002 gegründeten ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst "Initiative Schmetterling" begleitet wird. Weil der Filmbeitrag über "Oskar" bundesweit läuft, fällt das Wort Neuss nicht, sagt Baumann. Aber in dem Sorgentelefon-Projekt steckt ganz viel Engagement aus dieser Stadt.

Der Anstoß zur Etablierung von "Oskar" ging vom Bundesverband Kinderhospizdienste aus. Elf Partner machten möglich, dass das rund um die Uhr erreichbare Sorgentelefon am 19. Juni 2015 starten konnte, darunter auch die Neusser Initiative. Sie stellte die Diplom-Sozialpädagogin und Palliativfachkraft Baumann, die seit Mai 2011 als Koordinatorin der "Initiative Schmetterling" arbeitet, sogar frei, um an diesem Projekt mitarbeiten zu können. Das wird bis heute auch von der 46-Jährigen, wie sie sagt, "am laufen gehalten." Dazu opfert Cordula Baumann auch viel von ihrer Freizeit.

"Oskar", beschreibt Baumann den Dienst, biete seelischen Beistand und Beratung für alle, die mit unheilbar kranken Kindern zu tun haben. Die Berater am Telefon nähmen sich nicht nur Zeit für Trost und Beistand, "sie haben auch Zugriff auf eine weiter wachsende Datenbank mit Adressen und Anlaufstellen vor Ort", sagt sie. Die "Initiative Schmetterling" gehört dazu. Die konnte sich gestern Abend beim Netzwerktreffen "Was gibt's Neuss" in der Wetthalle vorstellen.

