Neuss: Neusserin singt bei "The Voice Kids"

Die 14 Jahre alte Zeynep besucht das Alexander-von-Humboldt-Gymnasium und träumt von einer Karriere als Sängerin. Sie ist nach Berlin gefahren, um die Jury der TV-Show "The Voice Kids" zu überzeugen. Sat.1 zeigt Zeyneps Auftritt. Von Andreas Buchbauer

Nena. Mark Forster. Und Sasha. Diesen drei Popstars kommt kaum ein Jugendlicher mit einem Mal so nahe wie die 14-jährige Zeynep Özütürk. Die Neusserin, die das Alexander-von-Humboldt-Gymnasium besucht, hatte sogar die geballte Aufmerksamkeit der Stars: Bei "The Voice Kids" hat sie ihr Können gezeigt. Mit ihren Eltern ist sie dafür extra nach Berlin gefahren, um die Jury, die von Nenas Tochter Larissa komplettiert wird, zu überzeugen. Ob's geklappt hat? Darüber muss Zeynep bis zur TV-Ausstrahlung schweigen. Gezeigt wird ihr Auftritt am 12. Februar in der sogenannten zweiten Blind Audition, die dann ab 20.15 Uhr auf Sat.1 zu sehen ist. Zeyneps Ziel ist klar: Sie möchte so weit wie möglich kommen. "Ich mag es auf der Bühne zu stehen und mich anderen zu präsentieren", sagt sie.

Damit hat sie schon früh begonnen. Auf YouTube hat sie ihren eigenen Kanal, dort singt sie bekannte Hits, zum Beispiel "Hello" von Adele und "Cheap Thrills" von Sia, außerdem ist sie seit November 2014 in der Music Academy Neuss aktiv und nimmt dort Gesangsunterricht. Was sie drauf hat, wollte sie daher unbedingt der "The Voice Kids"-Jury zeigen. Klar, war das aufregend, und dass sie etwas nervös war, gibt Zeynep auch gerne zu. "Im Studio herrschte natürlich Trubel, da waren viele Leute, und dann gibt's ja auch noch die Kameras", sagt sie. Die Jury aber sei nett gewesen, richtig gut habe sie sich bei Nena, Mark Forster & Co. aufgehoben gefühlt. Ihr Blind-Audition-Song: "Warrior" von Demi Lovato.

FOTO: SAT.1/André Kowalski

"Blind Audition" heißt das Casting, weil die Jury die Talente zunächst nicht sieht, sondern nur hört. Die Stimmen sollen entscheiden, das ist das Credo der TV-Show, die weniger schrill daherkommt als zum Beispiel Dieter Bohlens "Deutschland sucht den Superstar"-Zirkus. Ab diesem Sonntag ist die neue "The Voice Kids"-Staffel bei Sat.1 zu sehen, eine Woche drauf dann mit Neusser Beteiligung. Die TV-Ausstrahlung möchte Zeynep mit ihrer Familie sehen, aber auch von ihren Schulfreunden erfährt sie viel Unterstützung.

Interessant ist aber auch die Jury-Zusammensetzung, die mehrere Generationen Deutschpop abdeckt. Nena, einst in der Neuen Deutschen Welle bis in die US-Charts gestürmt ("99 Luftballons"), zählt seit den 1980ern zu den größten deutschen Popstars. Sasha startete Ende der 1990er Jahre durch und schaffte den Spagat zwischen Bravo-Titelseite und seinem an die Rockabilly-Szene angelehnten Projekt "Dick Brave & The Backbeats". Mark Forster ist seit seinem 2014er-Hit "Au revoir" bekannt. Und Larissa Kerner bildet mit Nena das erste Mutter-Tochter-Gespann in der Jury. Das Duo ersetzt Lena Meyer-Landrut, die an der neunten "The Voice Kids"-Staffel nicht mehr als Jurorin teilnimmt.

Irgendwie geht's in der Jury also durchaus familiär zu. Neben der Mutter-Tochter-Bande empfindet Mark Forster den Umgang mit seinem Coach-Kollegen schließlich wie "Brothers from another mother". Nicht immer einer Meinung, reißen sich die gefühlten "Brüder von unterschiedlichen Müttern" dennoch immer wieder zusammen. Und bei Nena und ihrer Tochter Larissa, die ebenfalls schon Mutter ist, gibt's im Studio bei den Auftritten der jungen Talente mitunter eine ganz schöne Gefühlsachterbahn. "Unser Mutterherz hüpft und schlägt oft durch den ganzen Saal, wenn wir die Kinder erleben, und manchmal sind wir auch den Tränen nah", erzählt Nena.

Klar, dass Zeynep die Herzen von Nena und Larissa erreichen und die "Brothers from another mother" begeistern will. Und vielleicht bekommt sie ja die Chance, weiter dabei zu sein und in der Show auch noch ihren Lieblingssong zu singen: "Down to earth" von Justin Bieber.

Quelle: NGZ