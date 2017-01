Neuss: New Yorker bei den Tanzwochen

Ailey II gastiert zum vierten Mal bei den Internationalen Tanzwochen.

"The Next Generation of Dance" präsentiert die US-amerikanische Company von Alwin Ailey - mit Ailey II. Die New Yorker sind damit zum vierten Mal Gast bei den Internationalen Tanzwochen in der Stadthalle.

Der Abend beginnt mit "Circular", einer neuen Choreographie des Koreaners Jae Man Joo. Das Stück für großes Ensemble ist eine tief empfundene "Konversation durch Bewegung", deren emotionales Spektrum sich in der Wahl der Musik (von Georg Friedrich Händel bis Edison Denisov) sowie in der Verbindung klassischer und zeitgenössischer Stilelemente widerspiegelt.

Auch die Französin Leila Da Rocha hat mit "Meika" eine neue Arbeit für Ailey II geschaffen. Zur Musik von Max Richter und Isaac Albéniz ist diese tänzerische Antwort auf die Ruhelosigkeit der Welt ein Spiel widerstrebender Kräfte, die im gleichmäßigen Puls des Atmens schließlich eine friedliche Synthese erreicht.

In die Vorzeit führt "The Hunt" von Robert Battle, der seit 2011 als künstlerischer Direktor das Alvin Ailey American Dance leitet. Zu den donnernden Schlaginstrumenten der Tambours du Bronx vollführen sechs Jäger einen explosiven Beschwörungstanz. Der Abend endet mit Ray Mercer's Choreographie "Something Tangible" zur Musik von Max Richter, Ólafur Arnalds, Geoff Bennett und anderen.

Info Selikumer Straße, Dienstag, 24. Januar, 20 Uhr

Quelle: NGZ