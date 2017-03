Neuss: NGZ-Kulturtreff zu "Kultur und Marketing" im Landestheater

Kultur hat was mit Bildung zu tun. Stimmt. Aber auch mit ganz viel Vergnügen. Idealerweise verbindet sie beides - was durchweg auf die Veranstaltungspolitik der Neusser Einrichtungen zutrifft.

Mundpropaganda - wem etwas gefällt, der sagt es gern weiter - mag lebensnotwendig sein, aber reicht das schon? Denn was nützt das schönste Theater (in) einer Stadt, wenn nur wenige Menschen es kennen?

Auch in der Kultur ist Marketing längst das Gebot der Stunde. Das wissen Institutsleiter ebenso wie professionelle Marketing-Strategen, auch wenn diese selten in einer Person an der Spitze einer Kultureinrichtung anzutreffen sind. Wie auch: künstlerische Arbeit und Marketing unter einen Hut zu bringen, verlangt nach der berühmten eierlegenden Wollmilchsau. Aber ohne Marketing geht es auch nicht, denn neben dem Bildungsauftrag muss eine Kultureinrichtung auch auf Kostendeckung achten, um Geld und Nutzer werben.

Doch wie können, sollen sich Kultureinrichtungen vermarkten? Was kann eine Kommune dafür tun? Ist nicht gerade eine Stadt wie Neuss mit einer Schule für Kunst und Theater, einer veranstaltungsreichen Bibliothek, mit einem Landestheater und einer freien Bühne, mit großen Festivals im Sommer und hochrangigen Tanz- und Konzertreihen dafür prädestiniert, das eigene kreative Potenzial zu nutzen, um mit besonderen Strategien andernorts für sich zu werben?

Mit diesen Fragen will sich der NGZ-Kulturtreff am Freitag, 7. April, um 17.30 Uhr im Studio des RLT (Oberstraße 95) auseinandersetzen. Unter der Moderation von NGZ-Kulturredakteurin Helga Bittner diskutieren Frank Orbons (PR und Öffentlichkeitsarbeit des RLT), Professor Wilfried Korfmacher (Designer und Psychologe), Jürgen Sturm (Geschäftsführer von Neuss Marketing) und Susanne Coenen (Grafidesignerin) zunächst auf dem Podium. Danach wird das Publikum einbezogen. Der Eintritt ist frei, Anmeldung unter 02131 404304 und per Mail an redaktion.kultur@ngz-online.de.

Quelle: NGZ