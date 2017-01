Neuss: NGZ und AOK verlosen Karten für Musical Peter Pan

Gastspiel in der Stadthalle für Zuschauer ab vier Jahre.

Alle Kinder werden erwachsen, nur Peter Pan nicht. Spätestens seit dem Disney-Zeichentrickfilm oder der legendären Verfilmung des Stoffes mit Robin Williams in der Hauptrolle kennt wohl jedes Kind den großen Abenteurer der Kinderliteratur, als den ihn James M. Barrie in seinem Roman verewigt hat. Das Theater Liberi hat aus der Geschichte über Peter und seine verlorenen Jungs in Nimmerland ein Musical gemacht, ist damit derzeit auf Tour und macht auch in der Stadthalle Halt.

Bunte Kostüme und ein ebenso ansprechendes Bühnenbild umrahmen die Inszenierung von Helge Fedder, die Musik stammt von Christoph Kloppenburg und Christian Becker. Gedacht ist das Musical für Zuschauer ab vier Jahre.

Info Selikumer Straße, Samstag, 21. Januar, 15 Uhr, Inhaber der NGZ/RP-Premium-Card sparen 20 Prozent

