später lesen Nachruf Nordstadt-SPD trauert um Otto Langeneckhardt Teilen

Twittern







Nordstadt (lue-) Einen wie Otto Langeneckhardt (87) ruft der Volksmund gern einen "Sozialdemokraten von Schrot und Korn". Bescheiden im Auftritt, leise in der Wortwahl, überzeugt in der Sache, kämpferisch wenn es gilt, die Schwachen in der Gesellschaft zu schützen. "Über eine fehlende Ampel echauffiert sich jeder, aber soziale Benachteiligungen werden hingenommen", hat er einmal in einem Gespräch mit der NGZ gesagt. Die Riege der Neusser Sozialpolitiker hat eine starke Stimme verloren: Im Kreise seiner Familie schlief der 87-Jährige jetzt friedlich ein.