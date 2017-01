Neuss: Norfer Narren-Club feiert mit eigenem Motto Jubiläum

Der Norfer Narren-Club (NNC) straft alle Lügen, die behaupten, dass der Sitzungskarneval der Vergangenheit angehört. "Unsere Sitzung ist seit Anfang April vorigen Jahres ausverkauft", erklärt Iris Gummersbach stolz. Sie führt als Vorsitzende den Narren-Club in eine Jubiläumssession, die auch das Motto der Gesellschaft prägt: "Norfer Narren gelb, rot, blau. 2 x 11 - uns Norf Helau".

Ihren alten Sessionswagen, mit dem sie jahrelang im Neusser Kappessonntagszug unterwegs waren, hat der NCC im Vorjahr ausrangiert und sich einen neuen gekauft. Der war im Vorjahr - weil die Zeit zum Umbau nicht reichte - noch im Design der Vorbesitzer unterwegs, wurde aber aus Anlass des Vereinsjubiläums komplett neu gestaltet.

Ein erster echter Höhepunkt der Norfer Session ist die Prunksitzung, zu der am Samstag, 28. Januar, ab 19.50 Uhr wieder in die Aula der ehemaligen Ganztagsrealschule Norf am Feuerbachweg eingeladen wird. Diese Aula steht den Narren auch nach Umwandlung der Real- in eine Gesamtschule zur Verfügung. Einlass ist ab 19 Uhr. Auf das Publikum wartet wieder ein bunt gemischtes Programm mit Büttenreden, Gesang und Tanz, verspricht Gummersbach.

Für sie und ihren Mann Hellmut, den Sitzungspräsidenten der Gesellschaft und "Bruder Barnabas" des KA, ist das Vereinsjubiläum auch ein ganz persönliches. Beide waren schon dabei, als der Narren-Club am 4. Juli 1995 gegründet wurde. Von dieser Mannschaft der ersten Stunden sind beide auch die letzten Aktiven. Da der NCC im Sommer, zwischen zwei Sessionen, gegründet wurde, steht der Jubiläumsempfang noch aus. Termin: 11. November, Hoppeditzerwachen.

(-nau)