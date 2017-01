Neuss: Norfer Narren feiern ausgelassen

Das Bühnenprogramm begeisterte mit Büttenrede, Gesang und Tanz. Von Jascha Huschauer

Im Grund könnte Hellmut Gummersbach jetzt schon sämtliche Karten fürs nächste Jahr verkaufen. Denn die Kostümsitzung des Norfer Narrenclubs ist beliebter denn je. Schon Anfang April 2016 war sie komplett ausverkauft. Und so ist es kein Wunder, dass die Aula der Gesamtschule Norf aus allen Nähten platzte. Rund 280 Gäste saßen an den blau, rot und gold geschmückten Tischen.

Sitzungspräsident Gummersbach blickte zufrieden über die Menge, während die Haijopais auf der Bühne ihre Witzchen machten. Als das Publikum "Zu-ga-be, Zu-ga-be" forderte, antwortete das Duo: "Für eine Zulage sind wir immer zu haben. Wir sammeln die dann jetzt ein." Mit Büttenrede und Gesang haben sie die Norfer begeistert und erklärt, was man machen muss, wenn die Schwiegermutter beim Kartoffeln holen die Kellertreppe runterfällt und dabei tragisch verstirbt: Nudeln natürlich - die Kartoffeln sind ja noch im Keller. Mit einer dreifachen Rakete bedachten die Jecken die Darbietung. Dann kamen die Eigengewächse des Norfer Narrenclubs auf die Bühne: die Tanzteufel. Zu "Traum von Amsterdam", "Superjeile Zick" und "Go West" zeigten sie Handstände, Sprünge, Spagate und natürlich Tanz. "Eine sagenhafte Leistung", sagte Gummersbach und wies auf die erschwerten Umstände hin: Wegen der defekten Heizung in der Turnhalle konnten die Tänzerinnen im Dezember nicht trainieren.

Die Kostümsitzung steht im Lichte des jecken Jubiläums des Norfer Narrenclubs - Gummersbach und seine Frau Iris waren schon dabei, als er 1995 gegründet wurde. Die eigentlich Feier steigt am 11.11. Doch das Motto "Norfer Narren gelb, rot, blau. 2 x 11 - uns Norf Helau" gilt schon heute. Dazu passt der Auftritt von "Et Zweigestirn". Die beiden Musiker besingen Aktuelles aus Politik, Sport und Gesellschaft - alles Lacher mit klarer politischer Haltung sind das. Dann kommen nochmal die Tanzteufel. Nach der Pause sorgen der Nüsser Jung Titschy mit dem Mottolied, das Männerbalett Die Höppemöcke, das Neusser Prinzenpaar und Rosita für einen ausgelassenen Abend.

