Neuss: Norfer wollen mit Badminton ins Guinness-Buch der Rekorde

Die Truppe in Turnschuhen muss auch ganz schön groß sein, damit der Rekord in der Rubrik "Meisten Teilnehmer einer Badminton-Rallye" geknackt werden kann. Aktuell steht er bei 123 Badminton-Spielern, die sich nacheinander den Federball zuspielen konnten, ohne dass er einmal den Boden berührt hat. 124 Sportler müssten es demnach mindestens sein, die sich am Samstag ab 12 Uhr in der Dreifachturnhalle Norf an der Eichenallee dem Rekordversuch stellen. Denn jeder darf nur einmal schlagen - und bis jetzt gibt es erst 75 Anmeldungen. Kommt die Teilnehmerzahl nicht zusammen, sagt Zenzes, bleibt es bei einer "spaßigen Badminton-Runde."

An den Anstrengungen der Veranstalter hat es dann aber nicht gelegen. "Ich habe alle Vereine im Umkreis von 30 Kilometern angefragt", sagt Zenzes, dazu Unternehmen, andere Schulen und die Sportler der Uni Düsseldorf. Jetzt will er noch im Gymnasium die Jahrgänge sieben bis zwölf "beackern". Auf Schulleiter Stefan Kremer wird er als Spieler nicht bauen können. Der ist ausgerechnet am Samstag nicht in Norf.

Der eigentliche Rekordversuch startet um 13.30 Uhr. Der stellvertretende Bürgermeister Jörg Geerlings und die Norfer Stadtverordnete Waltraud Beyen bürgen als Paten für den regulären Ablauf des Wettkampfes, der mit einer Kamera dokumentiert werden soll. Zur Not kann der Versuch mehrfach wiederholt werden. Im Fall des Gelingens geht der Filmbeweis dann an die Kommission des Guinness-Buchs.

Wer mindestens elf Jahre ist und als Spieler helfen kann, ist willkommen. Infos unter www.tsv-norf.de, bei Facebook: tsvnorf-badminton.

Quelle: NGZ