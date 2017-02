Neuss: Notfall-Infos für Kappessonntagszug

Zentrale Einsatzleitung inklusive Kindersammelstelle wieder am Freithof.

Wenn sich die Narren und Zuschauer am morgigen Kappessonntag treffen (13.11 Uhr geht's los an der Oberstraße), um mit dem Umzug den Höhepunkt des Straßenkarnevals in der Quirinusstadt zu feiern, sind die Hilfskräfte der drei Organisationen Johanniter, Malteser und Deutsches Rotes Kreuz einsatzbereit.

In einer gemeinsamen Besprechung haben sie Vorgehen und Ressourcen verabredet. Die zentrale Einsatzleitung der Helfer befindet sich wieder am Freithof auf dem Platz vor dem Zeughaus, dort gibt es neben dem Einsatzleitwagen 2, der das eigentliche Einsatzgeschehen im Innenstadtbereich koordiniert, einen Behandlungsplatz mit Sanitätern, Notarzt und Notfallseelsorger, sowie ein Aufenthaltszelt und die zentrale Kindersammelstelle.

Neben dieser festen Unfallhilfsstelle sorgen die Helfer mit drei mobilen Unfallhilfsstellen am Zugweg, die von Krankenwagen gebildet werden, für kurze Wege Betroffener, falls Hilfe zügig erforderlich ist. Am Benno-Nußbaum-Platz, am Hermannsplatz und auf der Kastellstraße befinden sich diese Hilfspunkte, an denen Personal für die Erstversorgung mit dem Fahrzeug zur Verfügung steht. Die anderen Rettungsmittel, Kranken- und Rettungswagen sowie Notarzt-Einsatzfahrzeuge und Einsatz-Motorräder werden während des Umzuges am Zugweg sowohl im Innen- als auch im Außenkreis stationiert beziehungsweise begleiten den närrischen Lindwurm.

Wer während des Kappessonntagszuges einen Unfall oder Notfall melden muss, wählt den einheitlichen Notruf 112. Die Rettungsleitstelle des Rhein-Kreises nimmt bei einem innerstädtischen Einsatz mit dem Einsatzleitwagen am Freithof Kontakt auf, der diese Einsätze während und nach dem Umzug von dort steuert. Über Funk ist jedes Fahrzeug, jede Unfallhilfsstelle und jeder Erstversorgungstrupp erreichbar und kann so zielgenau in den Einsatz gebracht werden.

Diese Ausstattung erleichtert auch eventuell notwendige Suchaktionen der Kindersammelstelle. Sollte ein vermisstes Kind beziehungsweise verlorene Eltern gemeldet werden müssen, ist die dafür entscheidende Telefonnummer die 0163 6839943. Geleitet wird der Einsatz der Neusser Hilfsorganisationen von Stephanie Roschmann (Johanniter), Björn Himmel (DRK) und Tim Gladis (Malteser).

Quelle: NGZ