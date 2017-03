Serie Neuss und Seine Stadtteile: Notfallteam Grefrath wartet auf seinen ersten Einsatz

Nach Sturm Ela hat sich in Grefrath eine Unterstützer-Gruppe aus Schützen und Feuerwehrleuten für Notlagen zusammengeschlossen. Sie könnte Vorbild für andere Stadtteile sein. Von Jascha Huschauer

Grefrath Mitten hinein in die Grefrather Schützenfest-Freude platzte im Juni 2014 der Sturm Ela. Vor allem über Neuss tobte das Gewitter mit Sturmböen und Regen. Bäume wurden entwurzelt, Dächer abgedeckt, auf der Furth brachen Teile des Schützenzeltes zusammen. Ganz so schlimm traf es Grefrath nicht. Dennoch waren auch in diesem Ort die Schäden enorm. Spontan schlossen sich Schützen zusammen, um zu helfen. Schließlich waren die Einsatzkräfte im Dauereinsatz und nicht in der Lage, überall gleichzeitig zu helfen.

Diese spontane Hilfe ist inzwischen institutionalisiert. Dafür hat Reinhold Keuchel gesorgt. Der 58-Jährige war 25 Jahre lang Löschzugführer der Feuerwehr im Ort. Auf eigenen Wunsch ist er jetzt wieder ganz normaler Feuerwehrmann. Er hat das "Notfall-Team Grefrath" gegründet.

Rund 15 Helfer könnten in einer Notlage sofort ins Gerätehaus der Feuerwehr kommen - etwa bei einem Stromausfall oder Schneechaos. "Wir sind keine Konkurrenz zur Feuerwehr, sondern nur Ergänzung", sagt Keuchel. Bislang kam das Notfallteam auch noch nicht zum Einsatz. Allerdings helfen die Ehrenamtler bei der Planung und Sicherung des Schützenzuges, organisieren Seminare zur Nutzung von Defibrilatoren - von denen es in Grefrath zwei Stück gibt. Derzeit versucht Keuchel, ein Strom-Aggregat ins Gerätehaus der Feuerwehr zu integrieren. Dort könnte eine Anlaufstelle in Notlagen entstehen. So könnten erste Hilfe geleistet oder alte Menschen gepflegt werden. Immerhin sind eine Krankenpflegerin, eine Kinderkrankenschwester und zwei Ärzte Mitglied im Notfall-Team.

"Wir wollen Ansprechpartner sein", sagt Keuchel. Das ist er auch für Ehrenamtler in anderen Stadtteilen. Die erkundigen sich bei ihm über das Notfall-Team. Grefrath könnte da zum Vorbild werden.

Quelle: NGZ