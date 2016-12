später lesen Neuss Öffnungszeiten und Spielpläne der Kulturinstitute Teilen

Twittern







Wie in den vergangenen Jahren wird die Stadtbibliothek - zusammen mit der gesamten Stadtverwaltung - in der Zeit von Heiligabend bis zum 2. Januar Betriebsurlaub einlegen. Für die Stadtbibliothek am Neumarkt bedeutet das, dass in der gesamten Zeit, ab heute, 18.30 Uhr, bis Dienstag, 3. Januar, 10.15 Uhr, weder eine Ausleihe noch eine Rückgabe von Medien möglich sein wird. Auch die Außenrückgabe ist in dieser Zeit nicht in Betrieb.