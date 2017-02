später lesen Neuss Ölmühle Sels: Neue Raffinerie soll im März fertig sein 2017-02-22T19:07+0100 2017-02-23T00:00+0100

Es tut sich was auf dem Gelände der Ölmühle Sels: Im März soll auf der gegenüberliegenden Hafenseite die neue Raffinerie in Betrieb gehen. Mehrere Millionen Euro investiert die O. & L. Sels GmbH & Co. KG in deren Bau. Eine Investition in die Zukunft des traditionsreichen Neusser Familienunternehmens, dessen Wurzeln bis ins Jahr 1890 zurückreichen. Über die Geschichte, aber auch die Vorhaben für die Zukunft informierte sich jetzt der Bundestagsabgeordnete und Kreisvorsitzende der CDU Düsseldorf, Thomas Jarzombek, bei einem Firmenbesuch.