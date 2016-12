Neuss: Online gegen die Sucht

Drogenberatungsstelle in Neuss

Standort Das Kontaktcafé "Come In" liegt an der Augustinusstraße 21a und ist montags bis freitags von 10.30 bis 13 Uhr geöffnet. Ein Beratungsgespräch ist in dieser Zeit sofort möglich.

Online Die Website www.drogenberatung-neuss.de wurde erst in diesem Jahr komplett erneuert. Von dort gelangen Hilfesuchende zur Online-Beratung.