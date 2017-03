Neuss: Opel und Peugeot: ziemlich beste Freunde?

Die General-Motors-Tochter schlüpft in diesem Jahr unter das Dach des französischen Konzerns. Eine Ehe, die funktionieren kann? Wir haben uns mit einem Opel- und mit einem Peugeot-Liebhaber aus Neuss unterhalten. Von Simon Janssen

Beim wöchentlichen Treffen der "Alt Opel IG" gab es ein Gesprächsthema, das alle anderen in den Schatten stellte - die Fusion der Traditions-Automarken Opel und Peugeot. Nach 88 Jahren wird die General-Motors-Tochter Opel in diesem Jahr unter das Dach des Peugeot-Konzerns schlüpfen. Die Franzosen kaufen Opel für 1,3 Milliarden Euro, wie die Konzerne jetzt mitteilten.

Auch Dirk Niemann diskutierte mit beim wöchentlichen Treffen der Opel-Liebhaber. "Es gab verschiedene Meinungen zu der Fusion. Der Großteil war jedoch positiv", sagt der 48-Jährige aus Neuss. Niemann ist leidenschaftlicher Opel-Fan. besitzt seit April 1989 einen Manta GSi und seit mehr als 20 Jahren einen Manta 400. "Ich bin einfach mit der Marke Opel groß geworden", sagt er. Doch von einem angekratzten Selbstbewusstsein eines Opel-Romantikers ist bei Niemann keine Spur. "Vielleicht tut es gut, mal von General Motors entfesselt zu werden", sagt er - und hofft vielmehr auf größere Marktchancen durch die Fusion. "Dadurch könnte zum Beispiel der Insignia weiterentwickelt werden. Ich sehe die Möglichkeit, wieder in die mittlere Oberklasse hineinzurutschen", sagt er.

Die gleiche Hoffnung hat auch Ernst-Horst Goldammer. Der 70-Jährige hat eine enge Bindung zur Marke Peugeot. Er fährt nicht nur seit 1998 seinen 406er, sein Vater Fritz war auch der erste Vertragshändler für die französische Marke in Neuss und dem Landkreis Grevenbroich. Im Oktober 1961 kam der Händlervertrag zustande. Ernst-Horst Goldammer, der wie sein Vater ebenfalls für das Autohaus Karl Jaeger tätig war, sieht die Fusion positiv: "Man hat die zahlungskräftigere Mittelschicht ein wenig vernachlässigt. Da sehe ich eine Marktlücke, in die man hineinstoßen kann. Da finden sich zwei Marken zusammen, die das machen können, was mir derzeit auf dem Automobilmarkt fehlt", sagt der 70-Jährige. Es sei zwar gut, dass der Markt viele hochklassig Modelle anbietet, "es muss aber nicht immer Premium mit drei Sternchen sein, das für den Normalbürger nicht mehr bezahlbar ist".

Die ersten Medienberichte klangen dramatisch für die Opelaner. Die Traditionsmarke wird vom französischen Konzern "geschluckt", hieß es da. "Ich denke nicht, dass Peugeot den Opelanern Daumenschrauben anlegen wird, vielmehr soll zusammen entwickelt und produziert werden", sagt Goldammer, der nicht damit rechnet, dass Mitarbeitern gekündigt wird. Kleiner Seitenhieb für den Opel-Konkurrenten VW: "Da muss man sich fragen, ob in der Vergangenheit alles richtig gelaufen ist", spielt der 70-Jährige auf den Abgasskandal an.

Dirk Niemanns Herz wird auch in Zukunft noch schneller schlagen, wenn er von seiner Leidenschaft zu Opel erzählt. "Ich mag einfach ihre Form. Zudem hängen viele Erinnerungen an den Autos", sagt der Lebensmittel-Großhändler, der sich schmunzelnd daran erinnert, wie er und seine Kollegen aus den Opel-Clubs von anderen Autofahrern belächelt wurden ob ihres Pkw-Geschmacks: "Das hat sich mittlerweile geändert, weil es nicht mehr so viele auf den Straßen gibt. Heute ist es schon etwas Besonderes."

Quelle: NGZ