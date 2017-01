Neuss: Pächter des "Anker" gibt nach sieben Jahren auf

Die Gastronomieszene ist eigentlich gut vernetzt. Eigentlich. Diese Nachricht allerdings überraschte gestern sogar Marika Weinhold, die doch mit ihrem Restaurant "Spitzweg" ein direkter Nachbar ist: Der "Anker" macht zu. Michael Freynik, der vor ziemlich genau sieben Jahren das Lokal übernahm und daraus eine feine Adresse machte, wird nicht aus dem Urlaub an den Herd seines Speiselokals am Glockhammer zurückkommen. "Das ist aber bitter", sagt Weinhold. Und das klingt ehrlich betroffen.

"Das ist verflucht hart", sagt Freynik selbst, der offenbar bis zuletzt an eine Fortsetzung des Unternehmens glaubte. Auf dem Anrufbeantworter des "Anker", den er vor Weihnachten neu besprochen hat, stellt seine Stimme auf dem Band ein Wiedersehen am 1. Februar in Aussicht. Und das klang auch gestern noch so fröhlich wie zuversichtlich.

FOTO: woi

FOTO: woi

Kunden und Geschäftspartner, die schon bei Freynik für 2017 reserviert hatten, finden in diesen Tagen die Absagen in ihren E-Mail-Postfächern. Auch bei Neuss Marketing ging ein Schreiben ein. Inhalt: Die Absage Freyniks für den Genießertreff, zu dem die Stadtmarketing-Gesellschaft am 26. Januar einlädt. Begründung: "Wegen Geschäftsaufgabe". Das findet Jürgen Sturm, Geschäftsführer von Neuss Marketing, mehr als schade: "Ich fand auch die Lage so schön." Und das klingt sehr bedauernd.

Von der Lage mit Blick auf das Hafenbecken I profitierte das Lokal, seit es im Jahr 1820 eröffnet wurde. Wegen der Nähe zum Hafen aber genoss der "Anker" nie den allerbesten Ruf. Als "ziemlich verrufen" galt das Haus den Einheimischen noch nach dem Zweiten Weltkrieg. Fuhrleute stiegen in dem Haus ab, das - wegen der Nähe zum Hafen - auch die Flusschiffer zu seinen Gästen zählte. Die lagen damals manchmal tagelang im Hafen, bis die Ladung gelöscht war. Wer wollte, konnte im Obergeschoss im Fremdenzimmer übernachten. Nebenbei führte so mancher Wirt am Tresen noch seine "Schleppagentur" und betätigte sich als Schiffsbefrachter.

FOTO: Woitschützke Andreas

FOTO: Woitschützke Andreas

Die Geschichte des "Anker" hat das Stadtarchiv im Jahr 2013 für die vielbeachtete Ausstellung "Nobber, Kessel, Bunter Ochse - Wo die Neusser ihr Bier tranken" aufgearbeitet. Demnach wurde die einst eher verrufene Schifferkneipe 1959 zur "Hubertusklause", die lange von Anny und Hans Direissen geführt wurde - der für seine Gäste auch auf der Zither spielte und sein Haus als "musikalische Unterhaltungsstätte" deklarierte. Spätestens 1982 trug das Lokal den Namen "Kerbholz", aber seit Ende der 1980-er Jahre führte sie wieder den ursprünglichen Namen. Geht es nach Michael Freynik, soll das auch so bleiben. Er fühlt sich in gewisser Weise verpflichtet, seinem Vermieter bei der Suche nach einem neuen Pächter behilflich zu sein. Zu den Gründen, warum er sein Lokal aufgibt, lässt er sich nicht aus: "Es gibt nie einen Grund allein. Wer selbstständig ist, der weiß das", sagt er. Aber er habe bis zuletzt dafür gekämpft, zu erhalten, was er sich aufgebaut hat.

Quelle: NGZ