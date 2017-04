später lesen Neuss Partnerschaft soll Inklusion in der Ausbildung stärken 2017-04-09T19:30+0200 2017-04-10T00:00+0200

Das Erzbischöfliche Berufskolleg Neuss, das Marienhaus und die Lebenshilfe Neuss haben einen Partnerschaftsvertrag unterzeichnet. Gemeinsam wollen sich die Akteure in Zukunft noch stärker für Inklusion in der Ausbildung einsetzen. Dieter Damblon, Praxisbeauftragter des Erzbischöflichen Berufskollegs, weist auf die Bedeutung hin. "Inklusion ist ein Thema, das uns auch in der Ausbildung begleitet", teilt er mit.