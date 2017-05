später lesen Neuss Patrick Coersten schießt sich zum Sieger des Jägerkorps 2017-05-07T18:58+0200 2017-05-08T00:00+0200

Wie der Vater so der Sohn - selten hat das Sprichwort so gut gepasst wie beim Korpsschießen des Neusser Jägerkorps am vergangenen Samstag. Denn Schießmeister Patrick Coersten von der Fahnen-Kompanie schoß sich in der Einzelwertung mit 50 von 50 möglichen Ringen zum Korpssieger - und löst damit seinen Vater Michael Coersten ab. "Der Jubel war groß. Er ist einfach ein begnadeter Schütze", sagt René Matzner, der das Korpsschießen zum ersten Mal als Jägermajor miterlebte. Dass ein Sohn seinen Vater als Korpssieger ablöst, habe es beim Jägerkorps noch nie zuvor gegeben, sagt Matzner.