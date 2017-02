Neuss: Per App das römische Neuss entdecken

Winfried Kessel und CDU-Stadtverordneter Johannes Schmitz wollen die Römerzeit in Neuss virtuell wieder erlebbar machen. Von Elena Burbach

Winfried Kessel und Johannes Schmitz schwebt Großes vor: Bis zum Jahr 2020 möchten sie eine App entwickeln, die Fahrradfahrer bei ihrer Radtour über die Spuren der Römer in Neuss informiert - dann soll der niederrheinische Limes Unesco-Welterbe werden. "Ein guter Grund für die Stadt sich zu positionieren", meint der CDU-Stadtverordnete und Historiker Johannes Schmitz.

Denn neben dem ältesten römischen Legionslager entlang des Limes verfügt Neuss über zahlreiche weitere Relikte aus der Römerzeit. "Doch nur knapp 15 Prozent davon sind zu sehen", bedauert Schmitz. Der Rest liege noch immer unter der Erde. Die App soll die historischen Punkte durch rekonstruierte Bilder wieder sichtbar machen. "Wie ein Durchsichtspanorama", erklärt Kessel seine Idee. Vor der tatsächlichen Umgebung sollen im Display maßstabsgetreu alte Gebäude, Kastelle und Trassen wieder auftauchen und sich virtuell über die Landschaft legen, so dass ein Vergleich zwischen damals und heute zu sehen ist. Möglich werden soll das über QR-Codes oder Geodaten, stellt sich Kessel vor.

Unter dem Titel "RömerEcken - NEU(SS) entdecken" hat er seine Idee bereits ausführlich auf einer virtuellen Karte konzipiert. Dort stellt er sich beispielsweise ein Durchsichtspanorama an der Deichmauer auf der Höhe des Reuterhofs vor. An der Rheinuferstraße ist die ehemalige Römertrasse zum Reckberg hin in Richtung Köln komplett im Rhein versunken. Ein virtuelles Bild soll die Trasse wieder sichtbar machen. Am Reckberg selbst plant Kessel, ein früheres Kleinkastell und eine alte Herberge wieder sichtbar zu machen.

Kessel ist selbst bereits etliche Römertrassen als Fahrradrouten abgefahren und hat sie 2014 auf einer eigenen Website unter "Römerradwege" zusammengetragen. Damit kennt sich der Radexperte mit den römischen Spuren in Neuss bestens aus. Für die mögliche App hat er einen neuen Radweg gezogen, der alle Punkte auf einer knapp 38 Kilometer langen Strecke miteinander verbindet.

Die Punkte könnten auch eine Möglichkeit für Neusser sein, ihre Stadt besser kennenzulernen. "Besonders für Schulen würde es das Angebot zu den bestehenden Museen gut ergänzen", meint Schmitz. Für ihn ist die Idee aber vor allem: "Eine kostengünstige Möglichkeit Geschichte wieder erlebbar zu machen". Denn anders als materielle Infotafeln können die Bilder und Informationen in der App schließlich nicht zerstört werden. Nach der einmaligen Entwicklung würden dann keine weiteren Kosten anfallen.

"Ich stelle mir das ähnlich vor, wie das Projekt ,Kultohr'", erklärt Kessel. Der Kulturführer für den Rhein-Kreis Neuss bietet seit 2008 Nutzern über eine Telefonnummer Sprachinformationen zu kulturhistorischen Orten im ganzen Kreisgebiet an. Mit dem ausgearbeiteten Konzept für die App mit insgesamt 30 Eckpunkten und Ideen stünden nun die ersten Bausteine für die Umsetzung bereit, sagt Kessel. Die Mittel dazu will Schmitz im Kulturausschuss beantragen. Kessel hofft dann auf die Bildung einer Arbeitgruppe, die die Idee bis 2020 fertig ausarbeiten könnte.

