Neuss: Peter Möhlen - seit 40 Jahren Traktorfahrer im Zug

Der Schützenpräsident hatte beim Kappessonntagszug gestern gleich doppelten Grund zum Feiern.

Einen doppelten runden Jahrestag feierte Schützenpräsident Peter Möhlen gestern beim Kappessonntagszug. Schon seit 40 Jahren, seitdem er einen Führerschein hat, ist er als Traktorfahrer mit dabei. Nur einmal musste er in dieser Zeit aussetzen, das war 1997. Da hatte er sich zwei Mittelfußknochen gebrochen und fiel aus.

Vor 20 Jahren gab es zudem Anlass für den zweiten Jahrestag: Im Juni 1997 lief in der Neusser Werkhalle des US-amerikanischen Landmaschinen-Herstellers Case IH der letzte Traktor vom Band, ein Schlepper vom Typ 5150 Maxxtrac mit 132 Pferdestärken. Das Modell zeichnete sich damals durch seine besondere Wendigkeit aus.

Der Neusser Standort, an dem zu Spitzenzeiten rund 5500 Menschen arbeiteten, wurde anschließend geschlossen. Dieser "letzte Neusser" kam dank der Vermittlung von Peter Möhlen, der damals als Innendienstleiter und später als Manager für Händlerkommunikationssysteme im Unternehmen arbeitete, als Museumsstück in das Kulturzentrum nach Sinsteden. In den letzten Jahrzehnten hat Möhlen in Neuss immer die Heimatfreunde gefahren, wenn sie mit dem Teneriffawagen beim Umzug waren. So war es auch gestern, die Heimatfreunde hatten die Wagennummer 58. "In Neuss ist es besonders schön, viele der ehemaligen Mitarbeiter am Straßenrand zu sehen, die sich wiederum freuen, den ,Letzten' aus dem Neusser Werk einmal wieder bestaunen zu können", sagt Möhlen.

Gepflegt wird der Traktor von ehemaligen Case-Mitarbeitern, die im Förderverein für das Sinstedener Landwirtschaftsmuseum tätig sind. Möhlen selbst ist dem Brauchtum verbunden. Als Sohn Alexander 2003/2004 Prinz bei der KG "Rut-Wiess" Rommerskirchen war, trat er der KG bei und ist dort als Senator und Pressesprecher tätig. In Neuss gründete er mit Konabiturienten 1984 einen Schützenlustzug, beim THW in Neuss gründete er den dort ansässigen Förderverein mit und war dort Jahrzehnte aktiv tätig. Dem St.-Maternus-Bürgerschützenverein 1897 Sinsteden trat er vor 26 Jahren bei, die Schützen wählten ihn 2008 zu ihrem Präsidenten, nachdem er einige Jahre zuvor bereits als Vizepräsident dort tätig war. Zudem arbeitet Möhlen seit rund acht Jahren beim Autohaus Tolles in Nievenheim im Vertrieb für Nutzfahrzeuge. Und auch im Rat von Rommerskirchen ist er seit der Kommunalwahl 2009 vertreten.

Quelle: NGZ