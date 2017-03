Neuss: Pfarrverband diskutiert Wege der Mitgestaltung

Die mehr als 13.000 Further, die zumindest ihrer Steuerbescheinigung nach noch Mitglied der katholischen Kirche im Seelsorgebezirk Neuss-Nord sind, haben eine persönliche Einladung von ihrer Pfarre erhalten. "Das hat es in dieser Form noch nie gegeben", sagt Christoph Golm, der Vorsitzende des Pfarrgemeinderates. Die Kirche möchte auch mit den Mitgliedern ins Gespräch kommen, die nicht zu den rund acht Prozent der Katholiken gehören, die sonntags die Messe besuchen.

Spam-Schutz: Bitte ziehen Sie die richtige Form in das rechte Feld.

Ihr Name

"Wir suchen nach Wegen, wie Kirche zukünftig noch intensiver mitwirken kann, unseren Sozialraum, die Furth, lebenswerter zu gestalten", heißt es in der Einladung zur Pfarrversammlung, die sich recht schnell in Werkstatt-Gespräche "auflösen" soll. Ein Ziel: Den Blick von den kirchlichen Einrichtungen lösen. Beginn ist am Samstag, 4. März, um 9.30 Uhr im Thomas-Morus-Haus, gegen 16 Uhr sollen die Ergebnisse erarbeitet und zusammengetragen sein.

Rund 50 Teilnehmer haben zugesagt, wie viele spontan erscheinen, weiß Golm nicht. Er ist dankbar, dass das Pastoralteam um Pfarrer Hans-Günther Korr fast geschlossen dabei sein wird. Das drücke aus, wie viel Bedeutung dem Projekt beigemessen wird. Dass er auch 180 Absagen erhielt, irritiert Golm nicht: "Viele haben Interesse, aber keine Zeit. Aber sie haben uns schon viele Ideen geschickt", sagt er.

(-nau)